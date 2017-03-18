5 وصفات منزلية لعلاج التهابات العيون

شيماء مصطفى

تعتبر التهابات العيون واحدة من أكثر المشكلات شيوعا هذه الأيام نتيجة التغيرات المفاجئة في الطقس وانتشار الأتربة وحبوب اللقاح في الجو استعدادا لاستقبال فصل الربيع، وهى حالة مرضية تنقسم إلى عدة أنواع كالتهاب الملتحمة والالتهاب البكتيرى والجفنى والكيس الدمعى وغيرهم، وكلها حلاات يمكن علاجها بوصفات منزلية.

يقول الدكتور أمجد هاشم الوردانى أخصائى الرمد أن أغلب حالات التهاب العيون البسيطة يمكن علاجها باعتماد الوصفات الطبيعية، والتي تساعد بشكل ملحوظ على تهدئة الاحمرار والحكة، إلا أنه ينبغى استشارة الطبيب في الحالات العنيفة بعد تجربة الخمس وصفات التالية الأفضل في تحسن حالة العيون الملتهبة.

1- استخدام الكمادات الدافئة

تساعد الكمادات الدافئة بفضل الحرارة على تحسين صحة العين وتعزيز الدورة الدموية في المنطقة المصابة خاصة في حالة التهاب الملتحمة، كما تساعد أيضا الكمادات الدافئة على تخفيف الألم والتورم ومنع مضاعفة العدوى.

2- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بحمض التانيك ومجموعة متنوعة من المواد الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة العين بشكل عام، ويمكن اعتماد كمادات خل التفاح لمنع انتشار الالتهابات وكذلك الحد من الانتفاخ والألم.

3- البابونج

البابونج معروف لمكافحة تهيج والتهاب العين لخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، كما أنه يساعد على تقليل الاحمرار والتهيج والانتفاخ الجفونى، ويمكن تجربته بوضع ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة في كوب من الماء المغلي وتصفيته واستخدام هذا الغسول لتنظيف العين الداخلية وكذلك الخارجية على أن تكرر التجربة عدة مرات على مدار اليوم حتى يختفى الالتهاب.

4- خل التفاح

ويعد خل التفاح أفضل حل لعلاج العين الوردية فهو خل غنى بحمض الماليك الذي يعتبر بمثابة مضاد للميكروبات والبكتيريا المسببة لالتهاب واحمرار العيون، بالإضافة إلى كونه يزيل الحطام من العيون ويطهرها، ويمكن استخدامه بخلط ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء ووضع القطن في هذا الخل واستخدامه لغسل خارج العين الملتهبة.

5- حليب الثدي

وهو حل بدائى إلا أنه مفيد جد

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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