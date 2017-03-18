بالفيديو.. 7 أسباب تجعلك تتناولين عصير السبانخ باستمرار

شيماء مصطفى

تعد السبانخ من الخضراوات الورقية المفيدة جدا لصحة الإنسان، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية للصحة العامة، وأهمها أنها مصدر غني بالحديد، والذي يحمي من الإصابة بالأنيميا وأمراض فقر الدم.

ولكن العديد من الأطفال لا يفضلون تناول السبانخ على هيئة خضار، مما يجعلهم لا يحصلون على فوائدها كاملة؛ لذا يعرض الفيديو التالي طريقة عمل عصير السبانخ، وأهم فوائده الغذائية، مثل:

مصدر غني بفيتامين "ك"

مصدر غني بفيتامين "سي"

يعمل على تقوية البصر

يساعد في تطور نمو الجنين بشكل سليم

يخلصك من اضطرابات الجهاز الهضمي

يحمى من الإصابة بسرطان المبيض

يحمي من التهاب المفاصل

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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