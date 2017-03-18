6 فوائد صحية للحلبة باللبن تجعلك حريصا على تناوله يوميا

شيماء مصطفى

الحلبة باللبن من المشروبات التي إعتادنا على مشاهدة أمهاتنا يشربونها قديما لأنها مفيدة للصحة من وجهة نظرهن، ولكن الأجيال الجديدة من الفتيات تهمل تناول مثل هذه المشروبات وتستبدلها بالمنبهات والمشروبات الغازية دون الوعى بمدى فوائد الأعشاب الطبيعية خاصة الحلبة باللبن الحليب.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، أن مشروب الحلبة باللبن الحليب يعتبر مشروب متكامل غذائيا حيث يمد الجسم بجميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية التي يحتاجها لتقوية جهاز المناعة، لذا يجب المواظبة على تناول مشروب الحلبة باللبن الحليب ويفضل تحليته بعسل النحل، وذلك لفوائده العظيمة، حيث أن هناك 6 فوائد طبيعية للحلبة باللبن الحليب، منها:-

1- تعزيز صحة الكلى والكبد.

2- الوقاية من الأنيميا وهشاشة العظام.

3- التخفيف من آلام الدورة الشهرية.

4- التسهيل من نزول الدورة الشهرية وإدرار الطمث.

5- تعزيز صحة القلب.

6- حماية الشرايين والأوعية الدموية من التصلب، والعمل على تدفق الدماء بها مما يحمى من مخاطر الجلطات.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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