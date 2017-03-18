الإسكان تطرح 3 آلاف شقة سكنية لأهالي جنوب سيناء

القاهرة - (أ ش أ):

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بروتوكولاً لبيع 3 آلاف وحدة سكنية (3 غرف وصالة وحمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 90م2) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمدن محافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة، على أن تقوم بتوزيعها على المواطنين وفقاً للضوابط التى تحددها، ووفقاً لاحتياجات المواطنين.

وقال وزير الإسكان إن الوحدات تتوزع بالمدن التالية: طور سيناء 2240 وحدة، ورأس سدر 80 وحدة، وأبو زنيمة 64 وحدة، وأبو رديس 64 وحدة، ودهب 240 وحدة، ونويبع 192 وحدة، وشرم الشيخ 48 وحدة، وسانت كاترين 72 وحدة، موضحاً أن المحافظة تلتزم بإلزام المتعاقدين معها بإنشاء اتحادات شاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية، طبقا لما ورد تفصيلاً بالقانون 119 لسنة 2008.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تمت الموافقة على بيع هذه الوحدات للمحافظة، نظراً لأنها تمتلك وحدات لمحدودي الدخل، خاصة بها، تتولى بيعها وتخصيصها للمواطنين، بنظام وقواعد تختلف عن المُتبع في تخصيص الوحدات من قِبَلِ وزارة الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي، لذا تم توقيع البروتوكول وبيع الوحدات للمحافظة، من أجل توحيد نظام تخصيص الوحدات لأبناء المحافظة.​