الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحسن الطقس

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها أغلب محافظات الجمهورية اليوم السبت، بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة والرمال سببها كتلة باردة من جنوب أوروبا.

وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن تحسن الأحوال الجوية سيبدأ اعتبارًا من مساء اليوم بانتهاء سقوط الأمطار وتوقف الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مشيرًا لاستمرار فرص سقوط الأمطار غدًا فقط على السواحل الشمالية مع انخفاض طفيف ما بين درجة ودرجتين.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية جاء تأثرا بكتلة هوائية من شبه الجزيرة العربية، لافتًا إلى إن التحسن التدريجي في درجات الحرارة سيكون اعتبارا من غدًا على مختلف أنحاء البلاد مع هدوء سرعة الرياح.​