أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

بالفيديو والصور.. أسعار إيجار الشقق والمحال في المطرية

Google+ Print
بالفيديو والصور.. أسعار إيجار الشقق والمحال في المطرية بالفيديو والصور.. أسعار إيجار الشقق والمحال في المطرية

شهدت منطقة المطرية ارتفاعًا كبيرًا في إيجارات العقارات والمحال التجارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع مقابل الجنيه المصري، بعد تحرير سعر الصرف.

قال أحد السماسرة بالمنطقة إن أسعار إيجار الشقق بالمنطقة تتراوح ما بين 300 إلى 700 جنيه شهريًا، في المناطق القديمة والتي يسكنها الأشخاص ذوي الدخول البسيطة وغير القادرين على الإيجارات المرتفعة، أما في الشوارع العمومية والرئيسية فتتراوح أسعار الإيجار ما بين 1000 إلى 2200 جنيه شهريا.

أضاف أن أسعار إيجار المحال التجارية بالمنطقة ما بين 1300 إلى 2000 جنيه شهريا بالنسبة للمحال العادية، أما المعارض فتصل أسعار إيجارها إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة