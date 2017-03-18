بالفيديو والصور.. أسعار إيجار الشقق والمحال في المطرية

شيماء مصطفى

شهدت منطقة المطرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار إيجارات العقارات والمحال التجارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعد تحرير سعر الصرف.



قال أحد السماسرة بالمنطقة إن أسعار إيجار الشقق بالمنطقة تتراوح ما بين 300 إلى 700 جنيه شهريًا، في المناطق القديمة والتي يسكنها الأشخاص ذوي الدخول البسيطة وغير القادرين على الإيجارات المرتفعة، أما في الشوارع العمومية والرئيسية فتتراوح أسعار الإيجار ما بين 1000 إلى 2200 جنيه شهريا.



أضاف أن أسعار إيجار المحال التجارية بالمنطقة ما بين 1300 إلى 2000 جنيه شهريا بالنسبة للمحال العادية، أما المعارض فتصل أسعار إيجارها إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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