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أبو الغيط يرفع تقريرا للرئيس الموريتاني استعداداً للقمة العربية المقبلة في الأردن

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أبو الغيط يرفع تقريرا للرئيس الموريتاني استعداداً للقمة العربية المقبلة في الأردن أبو الغيط يرفع تقريرا للرئيس الموريتاني استعداداً للقمة العربية المقبلة في الأردن

مصراوي Masrawy

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ)

رفع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تقريرا عن نشاطاته ونشاطات الأمانة العامة للجامعة العربية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن التقرير يُغطي مختلف نشاطات الأمين العام على كافة مسارات العمل العربي خلال الفترة التي أعقبت انعقاد القمة الأخيرة في نواكشوط في يوليو من العام الماضي، وذلك توطئة لانعقاد القمة العربية المرتقبة الثامنة والعشرين في المملكة الأردنية الهاشمية في 29 مارس الجاري.

وأوضح عفيفي، أن أبو الغيط سلم التقرير إلى المندوب الدائم لموريتانيا لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في القاهرة لكي يتم رفعه إلى الرئيس الموريتاني، وأن التقرير تضمن كذلك خُلاصة مجمل مسارات العمل العربي خلال الفترة المُشار إليها، وبخاصة نشاط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد عفيفي، أن الأمين العام يتطلع في هذا الإطار إلى أن تسهم مختلف الأطراف المعنية بدفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى الأمام في إنجاح قمة الأردن.

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