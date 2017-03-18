إيقاف الدراسة غدًا في مدارس المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن محافظ المنيا، عصام البديوي، إيقاف الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس المحافظة، الحكومية منها والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك تزامنًا مع حالة الطقس السيئ واستمرار العواصف الترابية التي تتعرض لها المحافظة منذ صباح اليوم.

وفي السياق، أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، مشيرًا إلى تنسيق يجرى بين غرفتي العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات وجميع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس وتداعياته بشكل مستمر.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​​