إيقاف الدراسة في جامعة أسيوط غدًا

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص، إيقاف الدراسة غدًا الأحد ولمدة يوم واحد بجميع كليات الجامعة، وذلك تزامنًا مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة اليوم، مع إعفاء العاملين بالقطاعات التعليمية داخل الجامعة من التوقيع.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار إيقاف الدراسة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب والعاملين، وذلك عقب التواصل مع المختصين والتأكد من استمرار حالة سوء الطقس التي تسود البلاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر استئناف العمل والدراسة بالجامعة بعد غدٍ الإثنين.

وكان المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، أعلن في وقت سابق اليوم إيقاف الدراسة غدًا الأحد بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، فيما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بمختلف المراكز والأحياء، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف إدارة الكوادرث والأزمات بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات لمتابعة حالة الطقس وتداعياته.​