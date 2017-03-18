إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أصيبت أسرة من خمسة أفراد في مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من شرطة النجدة ومستشفى أبوتيج المركزي بوصول: "ياسر. ي" 36 سنة، وزوجته "هناء. ش"، و"يس ياسر" 8 سنوات، و"كرستينا ياسر" 6 سنوات، و"شنودة ياسر" 4 سنوات، مصابين بالتسمم، تبين أنه نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة.

أجريت الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما حرر محضر بالواقعة أحيل للنيابة للتحقيق.​