رسمياً: بعد بيان التربية والتعليم.. غداً إجازة بجميع المدارس في هذه المحافظات وطوارئ بالصحة وانتشار سيارات الإسعاف بالميادين وغلق 5 طرق صحراوية وتحذير من الأرصاد غداً

شيماء مصطفى

حالة طقس غير مستقر على أغلب محافظات الجمهورية، وانخفاض في درجات الحرارة وعواصف ترابية ورملية، وإصابات أكثر من 150 شخص بينهم أطفال بحالات اختناق، بسبب العواصف وفيروس غامض منتشر في الجو.

وبسبب حالة الطقس السيء أعلن كل من محافظ المنيا وسوهاج وأسيوط اعتبار غداً الأحد إجازة رسمية لجميع المدارس والمعاهد في المحافظات الأربعة المذكور، وأصدروا توجيهات لمرفق الإسعاف بتواجد سيارات الإسعاف في الميادين العامة تحسباً لأي طارئ، كما أصدروا توجيهات للصحة بإعلان حالة الطوارئ.

وفي أول رد رسمي من وزارة التربية والتعليم على قرار المحافظين، قال رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم اللواء حسام أبو المجد، إن وقف الدراسة غدا فى المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس من اختصاص المحافظين، وللمحافظين اتخاذ ما يرونه لكن الوزارة لم تصدر بيانات بهذا الشأن.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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