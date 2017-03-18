إحالة 4 محامين للتأديب لمحاولتهم كسر الإضراب بالقليوبية

التحرير

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قررت نقابة المحامين بجنوب القليوبية، اليوم السبت، إحالة 4 محامين إلى التأديب، ووقفهم عن العمل، لمحاولتهم كسر إضراب المحامين احتجاجًا على صدور حكم بالسجن 5 سنوات على 9 من زملائهم بالمنيا بتهمة إهانة القضاة.

قال إمام الصديق، الأمين العام للنقابة، لـ"التحرير" إنه بناءً على قرار اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية بالإضراب عن العمل في دوائر الجنايات، فإن الإضراب مستمر ويلتزم به جميع المحامين حفاظًا على وحدة الصف وهيبة ومكانة المحامين ونقابتهم.

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كانت محكمة جنايات المنيا قضت بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، الذى أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة في حضور سامح عاشور، نقيب المحامين، ورغم ذلك نفذت المحكمة الحكم.