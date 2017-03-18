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إصابة 31 تلميذًا بالجدري المائي في المنيا

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إصابة 31 تلميذًا بالجدري المائي في المنيا إصابة 31 تلميذًا بالجدري المائي في المنيا

التحرير

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شهدت مدرستا الفقاعي ومنهري الابتدائيتين بمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، إصابة 31 تلميذًا بأعراض الجدري المائي، وقالت مديرية الصحة إنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة تحسباً لانتشار العدوي بين باقي التلاميذ.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن 22 من المصابين بقرية الفقاعي، و9 حالات بقرية منهري، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة.

وأوضحت أن أعراض الجدري هي "التعب والهزال، مصحوباً بإرتفاع في درجة حرارة الجسم، ثم يظهر بعدها طفح على الجلد، وتبدء الأعراض بالظهور، بشكل عام بعد 12 يوماً من الإصابة، وهناك متابعه للفصول والمدراس، والمخالطين للمصابين بالمنازل أيضاً، حيث يمنح التلميذ المصاب إجازه 15 يوماً لحين تماثله للشفاء".

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ومن جانبه، قال علي محمود، أحد أهالي قرية الفقاعي، إن الوحدة الصحية بالقرية استقبلت الطلاب المصابين وأعطتهم أدوية، عبارة عن مضاد حيوي وخافض للحرارة، وطلبت منهم المكوث في المنازل لمدة 3 أيام، وعدم الإستحمام طوال هذه الفترة.

وأكد أهالي قرية منهري ظهور الجدري بين تلاميذ المدرسة الابتدائية الجديدة، وانتقال فريق من الإدارة الصحية ورئيس مجلس قروي أبو قرقاص البلد، وسكرتير المجلس، إلى المدرسة، حيث تم عزل الأطفال المشتبه في إصابتهم، إلى جانب المرور على باقي مدارس القرية للاطمئنان على حالة الطلاب.

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التحرير

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