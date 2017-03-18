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«إعلام الأهرام الكندية» تكرم الموسيقار تامر كروان مؤلف «سجن النسا»

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«إعلام الأهرام الكندية» تكرم الموسيقار تامر كروان مؤلف «سجن النسا» «إعلام الأهرام الكندية» تكرم الموسيقار تامر كروان مؤلف «سجن النسا»

التحرير

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كرمت جامعة الأهرام الكندية برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، الموسيقار تامر كروان، تقديرًا على تميزه فى مجال الموسيقى التصويرية فى المجال السينمائى والتلفزيونى، خلال لقاء مفتوح مع طلاب كلية الإعلام، تحت رعاية الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميدة كلية الإعلام، والدكتورة حنان الجندى، أستاذة الإذاعة والتلفزيون بالجامعة.

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يذكر أن كروان بدأ العمل في مجال تأليف الموسيقى للسينما منذ عام 1998 من خلال فيلم المدينة للمخرج يسرى نصر الله، ومنذ ذلك الوقت قام بتأليف الموسيقى للعديد من الأعمال السينمائية، منها باب الشمس، في شقة الجديدة، كباريه، إحكي يا شهرزاد، يوم للستات، والأعمال الدرامية على رأسها الهروب، سجن النسا، تحت السيطرة، نصيبى وقسمتك.

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التحرير

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