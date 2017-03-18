«الصيادلة» تدعو لـ«عمومية طارئة» بعد أسبوعين لرفض البيع بسعرين

عقدت النقابة العامة للصيادلة، جمعية عمومية لأعضائها، ظهر اليوم السبت، للإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفى للنقابة، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية.

يأتى ذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، التى أجريت يوم السبت 7 مارس عن الانتهاء من أعمالها بعد بحث كافة التظلمات المقدمة إليها، وإعادة فرز اللجان فى بعض المحافظات بناءً على طلب المتظلمين وفى حضورهم لعرضها على النقيب العام.

وعقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي كانت هناك مناقشات عامة وحملة توقيعات جارية للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة بعد أسبوعين؛ لمناقشة قضية التسعيرتين وبيع الدواء بسعرين مختلفين، خاصة بعد أن تسبب ذلك في وقوع العديد من الإهانات لجموع الصيادلة على مدار الأسابيع الماضية.

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ومن جانبه أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة في تفاوض مستمر مع مجلس الوزراء بشأن تلك الأزمة التي يعاني منها جموع الصيادلة، وهناك وعود رسمية لمناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبيد في تصريحات خاصة، أن مجلس النقابة وافق اليوم على تشكيل لجنة عليا من قبل الصيادلة للإعداد وإدارة الاضراب في حالة فشل المفاوضات مع مجلس الوزراء واستمرار الأزمة.