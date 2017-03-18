أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الصيادلة» تدعو لـ«عمومية طارئة» بعد أسبوعين لرفض البيع بسعرين

Google+ Print
«الصيادلة» تدعو لـ«عمومية طارئة» بعد أسبوعين لرفض البيع بسعرين «الصيادلة» تدعو لـ«عمومية طارئة» بعد أسبوعين لرفض البيع بسعرين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقدت النقابة العامة للصيادلة، جمعية عمومية لأعضائها، ظهر اليوم السبت، للإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفى للنقابة، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية.

يأتى ذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، التى أجريت يوم السبت 7 مارس عن الانتهاء من أعمالها بعد بحث كافة التظلمات المقدمة إليها، وإعادة فرز اللجان فى بعض المحافظات بناءً على طلب المتظلمين وفى حضورهم لعرضها على النقيب العام.

وعقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي كانت هناك مناقشات عامة وحملة توقيعات جارية للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة بعد أسبوعين؛ لمناقشة قضية التسعيرتين وبيع الدواء بسعرين مختلفين، خاصة بعد أن تسبب ذلك في وقوع العديد من الإهانات لجموع الصيادلة على مدار الأسابيع الماضية.

شاهد أيضا

ومن جانبه أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة في تفاوض مستمر مع مجلس الوزراء بشأن تلك الأزمة التي يعاني منها جموع الصيادلة، وهناك وعود رسمية لمناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبيد في تصريحات خاصة، أن مجلس النقابة وافق اليوم على تشكيل لجنة عليا من قبل الصيادلة للإعداد وإدارة الاضراب في حالة فشل المفاوضات مع مجلس الوزراء واستمرار الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات