«الأطباء» لأعضاء «صحة النواب»: كونوا صوت الحق لكل فقير يحتاج علاجا

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وجه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، التحية لكل أطباء مصر الذين يعملون في ظروف صعبة وسط تدني الأجور.

قال الطاهر، في رسالة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال احتفالية يوم الطبيب الـ39، اليوم السبت، بدار الحكمة: "منتظرين منكم أن تكونوا صوت الحق والمهنة وصوت كل مريض مصري فقير يحتاج للعلاج في مصر".

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من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد بنقابة أطباء مصر، أن كافة الأطباء في مصر يستحقون التكريم يوميًا بسبب طبيعة عملهم الشاقة في قلب الظروف العصيبة.

وأشار شعبان إلى أن طبيعة عمل الطبيب الميداني تضطره إلى الانتقال لكافة المناطق الحدودية والجبلية والريفية لتخفيف الآلام عن أهالينا في كافة أنحاء الجمهورية.