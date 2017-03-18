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فيديو| نائبة عن إنشاء كبارية: «أنا متدينة وعارفة العادات والتقاليد»

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فيديو| نائبة عن إنشاء كبارية: «أنا متدينة وعارفة العادات والتقاليد» فيديو| نائبة عن إنشاء كبارية: «أنا متدينة وعارفة العادات والتقاليد»

التحرير

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نفت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، الأنباء المتداولة عن سعيها لإعادة افتتاح ملهى ليلي، مؤكدة أنها متدينة وتعرف العادات والتقاليد، ولن تسمح بذلك إذا تم إثبات أنه ملهى ليلي.

وأضافت النائبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" بقناة "دريم"، "جالي بعض المواطنين استنجدوا بيا من قيام إعلامية بعمل حملة لغلق المكان"، مؤكدة أنها تأكدت من الأوراق أنه مطعم وكافيه ولديهم ترخيص من وزارة السياحة.

وتابعت "الموظفين أخبروني أنه مطعم لتوظيف أكثر من 40 عاملا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أنا أم ونائبة عن الشعب عيب لما يتقال أني بساهم في فتح ملهى ليلي، مظهري وكلامي وأن الشعب ينتخبني يؤكد أني قدوة مينفعش الكلام عني بالشكل الوحش ده".

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