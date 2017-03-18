المستشار الاقتصادي لمحافظ كفرالشيخ: مفاجآت سارة للشباب خلال أيام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كفرالشيخ - عمرو الشامي

أكد الدكتور علي عبدالقادر، المستشار الاقتصادي لمحافظ كفرالشيخ، أن الهدف من إقامة المتلقى التوظيفي هو التفكير خارج الصندق، ومحاولة لدفع الشباب إلى العمل وعدم انتظار الوظائف الحكومية التي ربما لاتأتي.

وقال "عبدالقادر"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الشباب الذين سجلوا في الملتقى التوظيفي ولم يحالفهم الحظ لن تتركهم المحافظة، مشيرا إلى أنه هناك مفاجآت سارة تنتظرهم.

شاهد أيضا

وأوضح أن المحافظة ستمول مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم، في صناعة الأساس والجلود، فضلا عن توزيع أراضي الدولة غير المستغله على الشباب كحاضنات المشروعات الصغيرة ، خلال الشهرين القادمين، مبشرا إياهم بعدم تعقيد الإجراءات واتباع سياسة "الشباك الواحد".

وأشار المستشار الاقتصادى، إلى أن هذا يأتي في إطار تخصيص الدولة 200 مليار، لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة لاتزيد عن 5 % سنويا.