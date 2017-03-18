بالصور| في حضور وكيل الصحة.. أهالي المرضى يفترشون أرض مستشفى أبو حماد

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كتب - ريهام الوجيه

أعرب الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل زارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، عن استيائه الشديد، جراء افتراش أعداد كبيرة من أهالي المرضى، المتواجدين بمستشفى أبو حماد المركزي، الأرض أمام المبنى الرئيسي.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لأبو ساطي، رافقه خلالها لجنة من إدارة المستشفيات والمكتب الفني والتفتيش المالي والإداري وإدارة الصيدلة وإدارة التمريض وإدارة الصيانة بالمديرية، تفقد فيها سير العمل بأقسام المستشفى.

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وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى بتخصيص مكان متسع للانتظار، سواءً لمرضى العيادات الخارجية أو أهالي المرضي، موجهًا بسرعة إنشاء مظلة لحمايتهم من الأمطار أو آشعة الشمس.

كما أحال أبو ساطي عددًا من العاملين بالمستشفى للتحقيق بالشئون القانونية بسبب الغياب.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق على توفير جهازي تنفس صناعي، وجهازين لضبط نبض القلب والجهاز التنفسي، وذلك عبر تبرع للمستشفى بالجهود الذاتية، خلال أسبوع من الآن.