ماذا قدم ثنائي وسط الريال في الموسمين الماضيين؟.. الأرقام تجيب

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لا شك أن ريال مدريد الإسباني يعد من أقوى الفرق في العالم، سواء من الناحية التكتيكية والفنية أو من ناحية ضمه لأبرز وأحد أفضل اللاعبين في العالم، والذين قادوه لمنصة التتويج عدة مرات.
ويعد خط وسط المرينجي سببا كبيرا في توازن الفريق، خاصة مع وجود لاعبين ذوي جودة عالية أمثال جيمس رودريجز وكاسيميرو وكوفاسيتش وإيسكو، وأخيرا الثنائي الأهم، توني كروس ولوكا مودريتش.
في التقرير التالي نستعرض بالأرقام مستوى اللاعبين وما حققاه ودورهما الكبير في توازن خط وسط الملكي في الموسم الماضي والموسم الحالي:-
مودريتش
موسم 2015/2016
المبارايات: 32
عدد دقائق اللعب: 2619
دقة التمريرات: 91%
عدد صناعة الفرص: 61
عدد التمريرات للأمام: 1384
عدد صناعة الأهداف: 4
عدد الأهداف: 2
عدد التدخلات الناجحة: 35
عدد الالتحامات: 62
مجموع التمريرات: 2149
نسبة نجاح المرواغات: 78.33%
عدد البطاقات الصفراء: 5
موسم 2016/2017
المبارايات: 16
عدد دقائق اللعب: 1281
دقة التمريرات: 88%
عدد صناعة الفرص: 21
عدد التمريرات للأمام: 615
عدد صناعة الأهداف: 2
عدد الأهداف: 1
عدد التدخلات الناجحة: 21
عدد الالتحامات: 30
مجموع التمريرات: 916
نسبة المراوغات الناجحة: 75%
عدد البطاقات الصفراء: 1
كروس
موسم 2015/2016
المبارايات: 32
عدد دقائق اللعب: 2738
دقة التمريرات: 94%
عدد صناعة الفرص: 57
عدد التمريرات للأمام: 1605
عدد صناعة الأهداف: 10
عدد الأهداف: 1
عدد التدخلات الناجحة: 49
عدد الالتحامات: 40
مجموع التمريرات: 2353
نسبة المراوغت الناجحة: 75.76%
عدد البطاقات الصفراء: 3
موسم 2016/2017
المبارايات: 21
عدد دقائق اللعب: 1793
دقة التمريرات: 92%
عدد صناعة الفرص: 59
عدد التمريرات للأمام: 976
عدد صناعة الأهداف: 10
عدد الأهداف: 1
عدد التدخلات الناجحة: 40
عدد الالتحامات: 28
مجموع التمريرات: 1467
نسبة المراوغات الناجحة: 87.10%
عدد البطاقات الصفراء: 5