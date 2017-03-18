ماذا قدم ثنائي وسط الريال في الموسمين الماضيين؟.. الأرقام تجيب

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لا شك أن ريال مدريد الإسباني يعد من أقوى الفرق في العالم، سواء من الناحية التكتيكية والفنية أو من ناحية ضمه لأبرز وأحد أفضل اللاعبين في العالم، والذين قادوه لمنصة التتويج عدة مرات.

ويعد خط وسط المرينجي سببا كبيرا في توازن الفريق، خاصة مع وجود لاعبين ذوي جودة عالية أمثال جيمس رودريجز وكاسيميرو وكوفاسيتش وإيسكو، وأخيرا الثنائي الأهم، توني كروس ولوكا مودريتش.

في التقرير التالي نستعرض بالأرقام مستوى اللاعبين وما حققاه ودورهما الكبير في توازن خط وسط الملكي في الموسم الماضي والموسم الحالي:-

مودريتش

موسم 2015/2016

المبارايات: 32

عدد دقائق اللعب: 2619

دقة التمريرات: 91%

عدد صناعة الفرص: 61

عدد التمريرات للأمام: 1384

عدد صناعة الأهداف: 4

عدد الأهداف: 2

عدد التدخلات الناجحة: 35

عدد الالتحامات: 62

مجموع التمريرات: 2149

نسبة نجاح المرواغات: 78.33%

عدد البطاقات الصفراء: 5



موسم 2016/2017

المبارايات: 16

عدد دقائق اللعب: 1281

دقة التمريرات: 88%

عدد صناعة الفرص: 21

عدد التمريرات للأمام: 615

عدد صناعة الأهداف: 2

عدد الأهداف: 1

عدد التدخلات الناجحة: 21

عدد الالتحامات: 30

مجموع التمريرات: 916

نسبة المراوغات الناجحة: 75%

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عدد البطاقات الصفراء: 1

كروس

موسم 2015/2016

المبارايات: 32

عدد دقائق اللعب: 2738

دقة التمريرات: 94%

عدد صناعة الفرص: 57

عدد التمريرات للأمام: 1605

عدد صناعة الأهداف: 10

عدد الأهداف: 1

عدد التدخلات الناجحة: 49

عدد الالتحامات: 40

مجموع التمريرات: 2353

نسبة المراوغت الناجحة: 75.76%

عدد البطاقات الصفراء: 3

موسم 2016/2017

المبارايات: 21

عدد دقائق اللعب: 1793

دقة التمريرات: 92%

عدد صناعة الفرص: 59

عدد التمريرات للأمام: 976

عدد صناعة الأهداف: 10

عدد الأهداف: 1

عدد التدخلات الناجحة: 40

عدد الالتحامات: 28

مجموع التمريرات: 1467

نسبة المراوغات الناجحة: 87.10%

عدد البطاقات الصفراء: 5