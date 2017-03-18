ريال مدريد يفلت من فخ «سان ماميس» بثنائية

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فاز نادي ريال مدريد، على مضيفه أتليتك بلباو، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، في إطار الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإسباني.

نجح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 26، من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو، وتعادل أريتز أدوريز لبلباو في الدقيقة 65، قبل أن يخطف كاسيميرو هدف الفوز للملكي في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

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بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد بلباو عند 44 نقطة في المركز السابع.