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تعرف على سبب غياب هازارد عن مواجهة رمضان صبحي

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تعرف على سبب غياب هازارد عن مواجهة رمضان صبحي تعرف على سبب غياب هازارد عن مواجهة رمضان صبحي

التحرير

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تعرض الدولي البلجيكي إيدين هازارد لإصابة في الفخذ أمس الجمعة خلال تدريبات فريق تشيلسي الإنجليزي، غاب على إثرها عن قائمة الفريق أمام ستوك سيتي في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه على الرغم من التقارير الأولية التي كانت تشير إلى سفر اللاعب مع فريقه لمواجهة ستوك، إلا أن الفريق الطبي أكد أنه لن يستطيع اللعب مع البلوز، وقد يغيب هازارد عن البلجيكي في المباراتين القادمتين أمام اليونان وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.

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ولم تتضح حتى الآن مدى خطورة إصابة إيدين هازارد، حيث أن اللاعب سوف يخضع  لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة وخطورتها وفترة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر.

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التحرير

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