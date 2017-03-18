إنريكي: من المستحيل أن أنزعج من اختيار «أونزوي» لخلافتي

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قال مدرب برشلونة، لويس إنريكي، إنه لن يستاء أبدا من مساعده خوان كارلوس أونزوي، إذا ما تم اختياره في النهاية لخلافته في قيادة الفريق الكتالوني.

وأضاف، في رده على الصحفيين لدى سؤاله بشأن ما إذا كان سيزعجه اختيار مساعده لخلافته في البرسا "من المستحيل أن اختلف مع أونزي، لأننا أصدقاء".

وتابع "تحدثت عن احتمال استمرار اندريس إنييستا، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2018 والذي أكد هذا الأسبوع أنه لن يجدد عقده إذا شعر بأنه ليس في المستوى المطلوب من لاعب في برشلونة".

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واستكمل "عندما يصل الشخص للسنوات الأخيرة في مسيرته، يكون لديه خياران: الأول هو أن تؤثر في فريقك بروحك، وهو أكثر ما أوده ويود الجميع أن يحدث مع أندريس، والآخر أن يرحل كما فعل تشافي للبحث عن آفاق جديدة، وسيحظى في الوقت نفسه بالاحترام، وهذا فقط ما يمكنني قوله لأندريس انييستا، غهو لا يزال في جميع الأحوال لاعبا حاسما".

ويستقبل برشلونة غدا، فريق فالنسيا، على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.