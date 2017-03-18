أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إنريكي: من المستحيل أن أنزعج من اختيار «أونزوي» لخلافتي

Google+ Print
إنريكي: من المستحيل أن أنزعج من اختيار «أونزوي» لخلافتي إنريكي: من المستحيل أن أنزعج من اختيار «أونزوي» لخلافتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مدرب برشلونة، لويس إنريكي، إنه لن يستاء أبدا من مساعده خوان كارلوس أونزوي، إذا ما تم اختياره في النهاية لخلافته في قيادة الفريق الكتالوني.

وأضاف، في رده على الصحفيين لدى سؤاله بشأن ما إذا كان سيزعجه اختيار مساعده لخلافته في البرسا "من المستحيل أن اختلف مع أونزي، لأننا أصدقاء".

وتابع "تحدثت عن احتمال استمرار اندريس إنييستا، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2018 والذي أكد هذا الأسبوع أنه لن يجدد عقده إذا شعر بأنه ليس في المستوى المطلوب من لاعب في برشلونة".

شاهد أيضا

واستكمل "عندما يصل الشخص للسنوات الأخيرة في مسيرته، يكون لديه خياران: الأول هو أن تؤثر في فريقك بروحك، وهو أكثر ما أوده ويود الجميع أن يحدث مع أندريس، والآخر أن يرحل كما فعل تشافي للبحث عن آفاق جديدة، وسيحظى في الوقت نفسه بالاحترام، وهذا فقط ما يمكنني قوله لأندريس انييستا، غهو لا يزال في جميع الأحوال لاعبا حاسما". 

ويستقبل برشلونة غدا، فريق فالنسيا، على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات