ليستر سيتي يواصل صحوته.. وسقوط واتفورد بالنيران الصديقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واصل فريق ليستر سيتي صحوته مع المدير الفني شاكيسبير، واستطاع أن يحقق فوزا كبيرا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "لندن الأولمبي"، في إطار منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم الدولي الجزائري رياض محرز في القيقة 5 من عمر المباراة، قبل أن يضيف المدافع هوث الهدف الثاني في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة، قلص وست هام الفارق عن طريق لاتزيني، قبل أن يعود ليستر مجدداً للتسجيل في الدقيقة 39 عن طريق فاردي.

وفي الشوط الثاني، سجل الغاني أندريه ايو الهدف الثاني لوست هام في القيقة 63 من عمر المباراة.

بهذه النتيجه أرتفع رصيد حامل اللقب ليستر سيتي الى 30 نقطة يحتل بها المركز الـ15، بينما توقف رصيد وست هام عند 33 نقطة يحتل بها المركز الـ11 في البريميرليج.

شاهد أيضا

وفي نفس الجولة، فاز فريق كريستال بالاس على نظيره واتفورد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك".

سجل مهاجم واتفورد تروي دييني هدف عكسي في مرمى فريقة، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

بهذه النتيجه يرتفع رصيد نادي كريستال بالاس الى 28 نقطة يحتل بها المركز الـ16، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة الـ31 يحتل بها المركز الـ13 في ترتيب فرق البريميرليج