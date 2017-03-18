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إيفرتون يكتسح هال سيتي برباعية في «البريميرليج»

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إيفرتون يكتسح هال سيتي برباعية في «البريميرليج» إيفرتون يكتسح هال سيتي برباعية في «البريميرليج»

التحرير

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فاز فريق إيفرتون علي نظيره هال سيتي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ 29 من مسابقة البريميرليج.

سجل الهدف الأول دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

وأضاف إينير فالنسيا الهدف الثاني للتوفيز في الدقيقة 78، بينما سجل لوكاكو هدفين في الدقيقة 91 و 94.

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وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق إيفرتون لـ 50 نقطة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد فريق هال سيتي عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب البريميرليج.

وفي الجولة نفسها، تعادل فريقا سندرلاند وبيرنلي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على ملعب أوف لايت.

وبتقاسم الفريقين نقاط المباراة، يصبح رصيد سندرلاند 20 نقطة في المركز الأخير، وبيرنلي 32 في المركز الثاني عشر.

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التحرير

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