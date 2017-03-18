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ارتفاع سعر الذهب فى نهاية التعاملات المسائية بمصر والكويت والسعودية وقطر والإمارات

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ارتفاع سعر الذهب فى نهاية التعاملات المسائية بمصر والكويت والسعودية وقطر والإمارات ارتفاع سعر الذهب فى نهاية التعاملات المسائية بمصر والكويت والسعودية وقطر والإمارات

ارتفع اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى نهاية التعاملات المسائية، ووصل عيار 21 إلى سعر 618 جنيهاً وهو العيار الوحيد المتداول فى خلال الفترة الماضية، ولكن بعد زيادة الذهب تم الاستغناء مؤقتاً عن عيار 21 والالتفات إلى عيار 18 وسعره 530 جنيهاً، وبسبب هذا الفرق الكبير يلجأ المواطنين وخصوصاً المقبلين على الزواج لشراء عيار 18.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وسبب ارتفاع الذهب راجع إلى وصول الدولار إلى بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٨٫١٦ جنيهاً.

 

ويشتكي تجار الذهب من وجود حاله ركود للعرض والطلب وبالأخص عيار 21 بسبب ارتفاع سعره بعد قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع العملة الخضراء.

ولمعرفه أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى مصر من خلال الجدول الآتي:-

متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:-

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 706
عيار 22 647
عيار 21 618
عيار 18 530
عيار 14 412
عيار 12 353
الاونصة 21,965
الجنيه الذهب 4,944
الكيلو 706,286

متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة بالجنيه المصري:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
17 مارس 711.80 622.84 533.86 415.22 355.90
16 مارس 710.06 621.32 532.55 414.20 355.03
15 مارس 706.51 618.21 529.89 412.13 353.25
14 مارس 694.32 607.54 520.75 405.02 347.16
13 مارس 685.63 599.94 514.23 399.95 342.82
12 مارس 678.36 593.58 508.78 395.71 339.18
11 مارس 684.17 598.66 513.13 399.10 342.08
10 مارس 683.88 598.41 512.92 398.93 341.94
9 مارس 679.17 594.28 509.38 396.18 339.58
8 مارس 684.17 598.66 513.13 399.10 342.08

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24 711.80 جنيه $39.54
سعر الذهب عيار 22 652.48 جنيه $36.25
سعر الذهب عيار 21 622.84 جنيه $34.60
سعر الذهب عيار 18 533.86 جنيه $29.66
سعر الذهب عيار 14 415.22 جنيه $23.07
سعر الذهب عيار 12 355.90 جنيه $19.77
سعر الذهب عيار 9 266.92 جنيه $14.83
سعر أوقية الذهب 22,137 جنيه $1,230
سعر جنيه الذهب 4,983 جنيه $276.81
سعر كيلو الذهب 711,796 جنيه $39,543

سعر الذهب فى

الوحدة ريال سعودي
عيار 24 148.24
عيار 22 135.89
عيار 21 129.72
عيار 18 111.19
الجنية الذهب 1038
أوقية الذهب 4610
كيلو الذهب 148244

سعر الذهب فى الكويت:

الوحدة دينار كويتي
عيار 24 12.03
عيار22 11.03
عيار 21 10.53
عيار 18 9.03
الجنية الذهب 84.23
كيلو الذهب 12.033
أوقية الذهب 374.23

سعر الذهب فى الإمارات

الوحدة درهم إماراتي
عيار 24 145.22
عيار 22 133.12
عيار 21 127.07
عيار 18 108.92
الجنية الذهب 1017
كيلو الذهب 145.223
أوقية الذهب 4516

سعر الذهب فى قطر

الوحدة ريال قطري
عيار 24 143.96
عيار 22 131.96
عيار 21 125.97
عيار 18 107.79
الجنية الذهب 1008
كيلو الذهب 143958
أوقية الذهب 4477

المصدر : مصر فايف

 

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