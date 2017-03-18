ارتفاع سعر الذهب فى نهاية التعاملات المسائية بمصر والكويت والسعودية وقطر والإمارات

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى نهاية التعاملات المسائية، ووصل عيار 21 إلى سعر 618 جنيهاً وهو العيار الوحيد المتداول فى مصر خلال الفترة الماضية، ولكن بعد زيادة أسعار الذهب تم الاستغناء مؤقتاً عن عيار 21 والالتفات إلى عيار 18 وسعره 530 جنيهاً، وبسبب هذا الفرق الكبير يلجأ المواطنين وخصوصاً المقبلين على الزواج لشراء عيار 18.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وسبب ارتفاع الذهب راجع إلى وصول الدولار إلى بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٨٫١٦ جنيهاً.

ويشتكي تجار الذهب من وجود حاله ركود للعرض والطلب وبالأخص عيار 21 بسبب ارتفاع سعره بعد قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع العملة الخضراء.

ولمعرفه أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى مصر من خلال الجدول الآتي:-

متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:-

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 706 عيار 22 647 عيار 21 618 عيار 18 530 عيار 14 412 عيار 12 353 الاونصة 21,965 الجنيه الذهب 4,944 الكيلو 706,286

متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة بالجنيه المصري:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 مارس 711.80 622.84 533.86 415.22 355.90 16 مارس 710.06 621.32 532.55 414.20 355.03 15 مارس 706.51 618.21 529.89 412.13 353.25 14 مارس 694.32 607.54 520.75 405.02 347.16 13 مارس 685.63 599.94 514.23 399.95 342.82 12 مارس 678.36 593.58 508.78 395.71 339.18 11 مارس 684.17 598.66 513.13 399.10 342.08 10 مارس 683.88 598.41 512.92 398.93 341.94 9 مارس 679.17 594.28 509.38 396.18 339.58 8 مارس 684.17 598.66 513.13 399.10 342.08

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 711.80 جنيه $39.54 سعر الذهب عيار 22 652.48 جنيه $36.25 سعر الذهب عيار 21 622.84 جنيه $34.60 سعر الذهب عيار 18 533.86 جنيه $29.66 سعر الذهب عيار 14 415.22 جنيه $23.07 سعر الذهب عيار 12 355.90 جنيه $19.77 سعر الذهب عيار 9 266.92 جنيه $14.83 سعر أوقية الذهب 22,137 جنيه $1,230 سعر جنيه الذهب 4,983 جنيه $276.81 سعر كيلو الذهب 711,796 جنيه $39,543

سعر الذهب فى السعودية

الوحدة ريال سعودي عيار 24 148.24 عيار 22 135.89 عيار 21 129.72 عيار 18 111.19 الجنية الذهب 1038 أوقية الذهب 4610 كيلو الذهب 148244

سعر الذهب فى الكويت:

الوحدة دينار كويتي عيار 24 12.03 عيار22 11.03 عيار 21 10.53 عيار 18 9.03 الجنية الذهب 84.23 كيلو الذهب 12.033 أوقية الذهب 374.23

سعر الذهب فى الإمارات

الوحدة درهم إماراتي عيار 24 145.22 عيار 22 133.12 عيار 21 127.07 عيار 18 108.92 الجنية الذهب 1017 كيلو الذهب 145.223 أوقية الذهب 4516

سعر الذهب فى قطر

الوحدة ريال قطري عيار 24 143.96 عيار 22 131.96 عيار 21 125.97 عيار 18 107.79 الجنية الذهب 1008 كيلو الذهب 143958 أوقية الذهب 4477

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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