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«الأدوات المكتبية»: 100% ارتفاعا في أسعار لعب الأطفال

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«الأدوات المكتبية»: 100% ارتفاعا في أسعار لعب الأطفال «الأدوات المكتبية»: 100% ارتفاعا في أسعار لعب الأطفال

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار تعويم الجنيه تسبب في زيادة الأسعار بنسبة 100% للمنتجات المحلية، وأكثر من 100% للمنتجات المستوردة من الخارج.

وأضاف "صفا" في تصريحات خاصة، أن المدخلات الخاصة بالإنتاج في الصناعات المحلية تأتي أيضا من الخارج بنسبة تتجاوز 90%، مؤكدا على أن زيادة التعريفة الجمركية بجانب التعويم ضاعف من تأثيره على السلع.

وأوضح "صفا" أن التعويم تسبب في زيادة الركود في المبيعات بنسبة كبيرة، في ظل صمت الدولة على هذا الركود الذي أصاب الأسواق وعدم التحرك لإحداث حالة من الرواج والانتعاش وإعادة الأسواق إلى سابق عهدها مرة أخرى.

المصدر : فيتو

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