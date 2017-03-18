«جنش» يثير الزعر في معسكر الزمالك قبل مواجهة رينجرز

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تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرحيم جنش، للإصابة بشد خفيف في القدم، خلال مران الفريق الأبيض، اليوم السبت.

ويستعد الزمالك المصري، لمواجهة رينجرز النيجيري، فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، غدا الأحد، في نيجيريا.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على رينجرز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأحد الماضي على ملعب السلام بالقاهرة.

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ومن المنتظر أن يخضع جنش للاختبار الطبي خلال المشاركة بالتقسيمة الجماعية للاعبين، لتحديد إمكانية مشاركته في اللقاء من عدمه.

قد تخلف أحمد الشناوي الحارس الأساسي عن السفر مع الزمالك إلى نيجيريا بسبب الإصابة في العضلة الضامة، ويتواجد حارس أخر بديل وهو عمر صلاح.