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«زاهر» يحضر مران الأهلي.. ويشكر السفارة المصرية بجنوب إفريقيا

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«زاهر» يحضر مران الأهلي.. ويشكر السفارة المصرية بجنوب إفريقيا «زاهر» يحضر مران الأهلي.. ويشكر السفارة المصرية بجنوب إفريقيا

التحرير

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حرص كامل زاهر، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، وأمين صندوق النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الختامي مساء اليوم، السبت.

وحضر زاهر، المران من البداية وتابع كل فقراته؛ وذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي غدًا، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

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وشهد المران أيضًا تواجد طاقم السفارة المصرية المكوَّن من: المستشار منذر سليم نائب السفير، وحازم الشناوي رئيس المكتب العسكري، وأمين شعبان سكرتير ثاني السفارة، وأشرف شلبي الملحق الإداري، ويوسف نجيب الملحق الإداري بالمكتب الإعلامي للسفارة. 

ووجه زاهر الشكر إلى كل مسئولي السفارة على حسن استقبال البعثة، وسعيهم الدائم لتوفير كافة احتياجات الفريق.

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التحرير

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