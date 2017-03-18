مران الأهلي| مؤمن زكريا جاهز لموقعة «بيدفيست»

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخيرة قبل مباراة بيدفيست اليوم، السبت، والذي بدأ بمحاضرة سريعة من حسام البدري، المدير الفني، كما شهد المران مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين مع البعثة.

وتخلل المران جانبا من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بعض من الجمل الفنية التي حرص البدري على تدريب اللاعبين عليها.

واختتم البدري المران بتقسيمة سريعة شارك بها جميع اللاعبين، واستمرت لمدة 15 دقيقة.

وفي سياق متصل شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق بشكل طبيعي.

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وظهر اللاعب في حالة فنية وبدنية جيدة، تجعله جاهزًا لخوض مباراة بيدفيست غدًا، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من آلام في العضلة الضَّامَّة.

يذكر أن الأهلي يواجه بيدفيست في الساعة الثالثة والنصف من عصر غدٍ، الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.