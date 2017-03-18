الأهلي يصطدم برجاء أغادير في بطولة إفريقيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أجريت قرعة بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، اليوم السبت، في المغرب، والتي يشارك بها النادي الأهلي المصري.

وقد أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من رجاء أغادير المغربي وجي إس كا من الكونغو الديموقراطية وباتروناج من الكنونغو ونيجر يونايتد النيجيري وموينية الكاميروني.

شاهد أيضا

بينما ضمت المجموعة الأولى جمعية الحمامات التونسي ووداد سمارة المغربي ووراد ستار الإيفواري وكانو النيجيري وفونيكس الجابوني وفاب الكاميروني.

وسوف تنطلق البطولة في نسختها الـ33، في مدينة أغادير المغربية، خلال الفترة من 12 الى 22 أبريل المقبل.