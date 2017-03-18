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تعرف على القصة الكاملة للطالب الغارق في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة

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تعرف على القصة الكاملة للطالب الغارق في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة تعرف على القصة الكاملة للطالب الغارق في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة

شهد مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، كارثة انسانية بعد العثور علي جثة طالب غريقا في حمام الغطس بالمجمع .
 
وأكد مصدر أن اكتشاف الكارثة جاء بالمصادفة، اثناء قيام سباحو بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالتسخين في حمام الغطس فشاهدوا جثة الغريق فقاموا علي الفور بابلاغ ادارة البطولة ورئيس اتحاد الغوص والانقاذ اللواء محمد ياسر وكل اعضاء المجلس المتواجدين يوميا بكامل هيئتهم في البطولة.
 
وأضاف: "علي الفور تحرك اتحاد الغوص والانقاذ للتأكد من هوية الغريق وانه ليس من السباحين لاسيما مع تصاعد البلبلة بين اولياء الامور ومسئولي الاندية".
 
وأشار إلى أنه تمت مراجعة كافة اوراق تسجيل اللاعبين والاطمئنان بانه ليس من السباحين وتم ايقاف المنافسات بعد اصابة اللاعبين واللاعبات بحالة من التوتر الشديد وقام على إثرها اللواء محمد ياسر بابلاغ شرطة النجدة ومسئولي القاهرة.
 
وتبين ان الغريق حضر امس الجمعه ضمن مجموعة للتدريب علي قفزة الثقة تحت اشراف احدي الاكاديميات الخاصة المعروفة.
 
وكشف عن ان الطالب الغارق يدعي محمد بدر من اشمون بالمنوفية للغرق بعد اصطدام احد زملائه به اثناء القفز ولم يكتشف احد الواقعة بسبب الاهمال الشديد لغاية.
 
وتابع ان تلك المجموعة التابعة للاكاديمية دخلت الاستاد بتذاكر تدريب دون التأكد من توافر كل عوامل الامن والامان لهولاء الشباب حغاظا علي ارواح مستقبل .
 
واوضح ان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وافق مبدئيا علي تأجير مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة لهذه الاكاديمية الخاصة نظير مبلغ قدره مليون و٨٠٠ الف جنيه في السنة بينما يؤكد كل من له علاقة بحمامات السباحة ان اقل مقابل مادي لتأجير مثل هذه المنشأة الضخمة لا يقل عن اربعة ملايين من الجنيهات.
 
المصدر : صدى البلد

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