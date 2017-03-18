بالفيديو.. اعتداء جديد لسائقي “الدبابات” على عائلة يثير غضبًا عارمًا في السعودية

شيماء مصطفى

أثار مقطع فيديو حديث، يوثق مشاجرة في مدينة الدمام السعودية ، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن قال مصور الفيديو إن سائقي دراجات نارية رباعية (دبابات)، اعتدوا على قائد سيارة كان برفقة عائلته بسبب تصادم مروري.

ويقول مصور الفيديو: إن سيارة يقودها رجل برفقة عائلته اصطدمت بسائق دراجة نارية رباعية (دبابة) على كورنيش الدمام، ليقوم رفاقه، الذين يقودون هم أيضًا دبابات، بالاعتداء على قائد السيارة وعائلته.

ويظهر في مقطع الفيديو بالفعل، رجل ممدد على الأرض بجانب سيارة بيضاء، بينما تقوم مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليه وتهشيم زجاج سيارته، في حين كانت تتعالى صيحات من المكان الذي تجمهر حوله عدد الأشخاص.

ولم تصدر شرطة الدمام، أي بيان حول حقيقة الحادثة التي يقول مصور الفيديو، إنها وقعت يوم أمس الجمعة، كما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من حقيقة مقطع الفيديو وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغضب مقطع الفيديو، عددًا كبيرًا من السعوديين بعد تداوله بشكل لافت، في حين يشارك عشرات آلاف السعوديين بالتفاعل مع الوسم ” #تهجم_سايقي_دبابات_على_عايله” في موقع “تويتر”، مطالبين بالقبض على المعتدين ومحاسبتهم بأشد العقوبات.

وجاءت الحادثة، بعد أيام من حادثة مماثلة اعتدى فيها سائقو دبابات في مدينة جدة الساحلية على رجل أمن وحاولوا دهسه مرات عدة، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض على المشاركين في تلك الحادثة وعددهم سبعة أشخاص وتصادر دباباتهم.

ورغم وجود سعوديين بالفعل بين هواة قيادة الدبابات التي تنتشر في مناطق عدة بالسعودية، يقول كثير من السعوديين إنهم من الوافدين الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وإنهم يشكلون خطرًا على الناس ويعتدون عليهم في حوادث متكررة لا يتم توثيقها.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شبكةعيونالإخبارية

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