بالفيديو.. «ودوني عند أمي».. هدية أنغام الجديدة في «عيد الأم»

شيماء مصطفى

طرحت الفنانة أنغام، الجمعة، أغنيتها الجديدة «ودوني عند أمي» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»؛ تزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الأم المقرر له يوم 21 مارس من كل عام.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند، وإنتاج شركتي الإنتاج الفني «لامب ستوديوز»، و«آي فاز».

وسبق لأنغام تقديم عددا من الأغاني المرتبطة بالمرأة والأم من بينها «نص الدنيا»، و«أمي يا ضهري وسندي»، و«الأم»، و«أمي وبنتي» التي قدمتها في مسلسلها «في غمضة عين».

وكانت الفنانة أنغام، طرحت منذ أيام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «عن فرح غايب»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج أحمد علاء الديب.

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لتقديم ثاني أعمالها الدرامية، من خلال بطولة مسلسل جديد يتم التحضير لعرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، بعد تجربتها الدرامية الأولى في مسلسل «في غمضة عين» الذي عُرض عام 2013.



المصدر : الشروق

شبكةعيونالإخبارية

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