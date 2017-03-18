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جابر نصار لنواب طالبوا ب​منع "البناطيل المقطعة" داخل الجامعة: "اعملوا قانون"

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جابر نصار لنواب طالبوا ب​منع "البناطيل المقطعة" داخل الجامعة: "اعملوا قانون" جابر نصار لنواب طالبوا ب​منع "البناطيل المقطعة" داخل الجامعة: "اعملوا قانون"

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، السبت، إن من يطالب بمنع ارتداء "البناطيل المقطعة" من البرلمان فعليه طلب إصدار مشروع قانون من مجلس النواب لمنع ارتداء الطالبات لها.

وأضاف نصار في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، أن جامعة القاهرة لم تمنع النقاب بداخلها وإنما منعت التدريس بالنقاب، فيحق لعضوات هيئة التدريس والطالبات من الجامعة ارتدائه داخل الحرم الجامعي ولا يحق لأحد مصادرة حريتهن في ارتداء ما يحلو لهن، وفقًا لقوله.

وكانت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، طالبت بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعي والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، موجهة نداءً للدكتور جابر نصار بأن يقف بقوة لتنفيذ هذه الدعوة بقرار إداري من الجامعة كما فعل في قضية حظر النقاب.

وأعلن عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبد الكريم زكريا، عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس بتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات ومنها "البناطيل المقطعة".

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