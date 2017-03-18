عادل إمام يثير غضب نادية الجندى

شيماء مصطفى

أكدت الفنانة نادية الجندى، انها شعرت بالغضب الشديد من الفنان عادل إمام حين وقع بينهما خلاف منذ عدة سنوات، بسبب مهاجمته لمسلسلها "ملكة فى المنفى" والذى قدمت من خلاله شخصية الملكة نازلى.

وقالت "الجندى" فى تصريحات لـ"صدى البلد": "كان من الأولى بالفنان عادل إمام ان يقوم بتهنئتها على العمل خاصة وان عددا كبيرا من الفنانين والشخصيات العامة فعلوا ذلك وعلى رأسهم كل من السيدة جيهان السادات زوجه رئيس الجمهورية الأسبق انور السادات، والفنانة ماجدة والراحلتين هند رستم وفاتن حمامة".

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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