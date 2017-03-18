بهيج حسين يضع اللمسات النهائية لمجموعته الجديدة

كتبت - هاجر حاتم:

أقام مصمم الأزياء المصري بهيج حسين مؤتمر صحفي يوضح فيه اللسمات الأخيرة التي يقوم بها لعمل عرضه الخاص للأزياء.

وأوضح بهيج أن هذا العرض سيكون بالمشاركة مع الكثير من المواهب الشابة، منهم مصمم الأزياء الرجال "أحمد سعدون"، وخبيرة التجميل "فاطمة بدر"، و مصفف الشعر اللبناني وليد صعب.

وأكد بهيج خلال المؤتمر أن هذا العرض سيكون مستوحى من السيراميك، وذلك يرجع لتعاونه مع شركة سيراميك كبرى، لعرض هذه المجموعة.

يذكر ان إحتفالية "extravaganza" ستقام يوم الإثنين المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس كما سيكون هناك مفاجآت كثيره في عالم الموضة والازياء.