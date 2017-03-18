وزير التعليم العالي يرد على مطالبات نواب بمنع ارتداء الطالبات لـ"البناطيل المقطعة"

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لابد من الالتزام بقدسية الجامعة كمكان تخرج منه عمالقة الفكر، وارتداء الزي المناسب لها.

ورد عبد الغفار على مطالبات نواب بمنع ارتداء الطالبات لـ"البناطيل المقطعة" داخل حرم الجامعات، قائلًا: "لا نريد البهرجة الزائدة أو غيرها من المغالاة الأخرى.. نفسنا نعود للزمن الجميل عندما كان للجامعات قدسيتها، ولابد أن يكون هناك احترام للزي".

كان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبد الكريم زكريا، أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس بتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات ومنها "البناطيل المقطعة".

وأضاف وزير التعليم العالي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، أنه إذا كان هناك طلب رسمي من مجلس النواب سيتم دراسته والتوصل لقرار حوله.

واستطرد: "لا أرى شئ صارخ في ملابس الطالبات بالجامعات".

وأشار إلى أنه سيدرس الأمر حينما يصل هذا الموضوع للوزارة بشكل رسمي، مؤكدا أن الحرية الشخصية تقف عند حريات الآخرين.​