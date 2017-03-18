إيقاف الدراسة في الوادي الجديد غدًا الأحد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إيقاف الدارسة غدًا الأحد بجميع مدارس المحافظة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وتعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، لعاصفة ترابية شديدة ضربت جميع أنحاء المحافظة وتسببت في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، ما تعامل معه ديوان المحافظة بإقرار إغلاق إجباري للمنافذ والطرق السريعة مع المحافظات الأخرى.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​