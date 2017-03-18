وزير النقل يفتتح مجمع المحاكيات المتكامل للموانئ بالإسكندرية

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تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بجولة تفقدية لمينائي الإسكندرية والدخيلة، وكان في استقباله اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات النقل البحري. وتفقد الوزير خزان المياه والحريق، وشاهد طرق وكيفية تأمين المسطح المائي والساحات والأرصفة.

كما استمع لشرح عن مشروعات وخطط ميناء الدخيلة، وموقف الموازين، وموقف الشركات العاملة بذات الميناء. ووجه الدكتور هشام عرفات بضرورة الاستخدام الأمثل للأرصفة وساحات ميناء الدخيلة.

كما تفقد الوزير ميناء الإسكندرية إذ شاهد عرض تقديمي عن أنشطة الميناء، وتفقد المحطة البحرية ووجه بدراسة الاستغلال الأمثل لمحطة الركاب، كما تفقد الحوض الجاف والورش ومبنى هيئة السلامة.

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وشدد الوزير على ضرورة تعظيم نقل البضائع من الموانئ عبر خطوط السكك الحديدية والنقل النهري، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى وتطوير الموانئ البحرية لكي تساهم في زيادة الدخل القومي.

وفي السياق ذاته افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل مجمع المحاكيات المتكامل للموانئ بمعهد الموانئ بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وقيادات النقل البحري.

وصرح وزير النقل بأن الخدمة الجديدة تساعد فى تأهيل الكوادر لسوق العمل خاصة بالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها لتنمية محور قناة السويس، إلى جانب العاملين فى الموانئ والمنشآت والمؤسسات البحرية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.