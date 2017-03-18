غلق طريق «أسيوط – القاهرة» الصحراوي الشرقي لسوء الأحوال الجوية

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أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن غلق طريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الشرقي، ابتداء من غروب شمس اليوم الموافق 18 مارس، بالتنسيق مع محافظي المنيا وبني سويف، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ أسيوط، في بيان، إنه تم التنسيق مع اللواء عاطف قليعي، مدير الأمن، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة العاصفة الترابية وتداعياتها والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وغرفة إدارة الكوارث والأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو مشاكل ناتجة عن العاصفة الترابية والتغير المفاجئ في الجو.

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وأضاف اللواء جمال وهبة مدير إدارة المرور بالمحافظة ، انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق طريق " اسيوط - القاهرة " الصحراوى الشرقى بالاضافة غلق طريق "اسيوط – الخارجة " نظرا لسوء الاحوال الجوية مشيرا الى ان نسبة الرؤية على باقى الطرق تتراوح ما بين 200 الى 300 متر.

وأكد مدير إدارة المرور على منع مرور شاحنات وسيارات النقل المحملة بالمواد البترولية على كافة الطرق السريعة بالمحافظة والتشديد من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة لقائدي المركبات وسائقي الأجرة على الطرق الرئيسية والسريعة بالالتزام بالتوقف على جانبي الطريق وعدم السير على الطرق إلا بعد انتهاء موجة الطقس السيئ حفاظا على ارواح المواطنين.