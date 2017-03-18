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وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بأحد معاهد القوات المسلحة

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وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بأحد معاهد القوات المسلحة وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بأحد معاهد القوات المسلحة

التحرير

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تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحد المنشآت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش القائد العام، عددا من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج والأهداف المخططة لتنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولى الوظائف المختلفة على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى، وأثنى على الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية التى تعينهم على الوفاء بالمهام المستقبلية التى سيكلفون بها، كما رحب بالدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين قدموا الشكر والامتنان للقوات المسلحة بما اكتسبوه من المبادئ والخبرات العسكرية الراقية ، وتلقى الرعاية والإهتمام داخل وطنهم الثانى .

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وأكد الفريق أول صدقى صبحى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط والصف والجنود القادرين على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة وجهودها فى مجالات التنمية الشاملة بالدولة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكداً أن العلم والمعرفة هى الركيزة الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على ملاحقة التطور العلمى والتكنولوجى المتسارع فى كافة المجالات.

وطالب الدارسين بإتقان المهارات القتالية والتكتيكية وتحمل مسئولية القيادة، والاستفادة من خبرة العمليات التى تنفذها قوات إنفاذ القانون بسيناء والإستفادة منها فى تخطيط وتنظيم التدريب على التكتيكات القتالية والاجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة التهديدات والعدائيات المحتملة، ومواجهة المخاطر والتحديات وإحباط المخططات التى تستهدف المساس بأمن مصر القومى على كافة الاتجاهات.

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