فيديو| سلامة: السيسي لم يهنئني على الفوز بمقعد نقيب الصحفيين

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الجديد، إنه لم يستقبل التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، مؤكدا أنه يستعد لفتح صفحة جديدة بين النقابة والمجتمع بأكمله.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لم أبخل بجهد في مساندة أي زميل حتى لو أختلفت معه، ولن نطلب شئ خاص للصحافة ولكن نود أن يتفهم المجتمع دور الصحافة وواجباتها وحقوقها".

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وتابع: "سنتعامل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى مثله مثل أي زميل آخر، وأيضا الزميل يحي قلاش، سنحاول أن نتوصل لنتيجة مرضية لجميع الأطراف".