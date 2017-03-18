السيسى يستقبل وفدا من مجلس حزب المحافظين البريطاني

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من مجلس حزب المحافظين البريطاني لشئون الشرق الأوسط، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بأعضاء الوفد البريطاني في مصر، مشيدا بحرص مجلس حزب المحافظين على التفاعل الإيجابي مع مصر والمنطقة، من خلال الزيارات التي يقومون بها للتعرف بشكل مباشر على حقيقة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أشار السيد الرئيس إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة دقيقة يتم خلالها تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة وغير مسبوقة، بهدف وضع حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة والمستمرة على مدار عدة عقود، وبما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

وأكد السيد الرئيس في هذا السياق الحرص على اتباع منهج الصراحة والصدق مع الشعب في تشخيص المشكلات وتحديد الحلول، مما أسفر عن استعداد شعبي لتحمل تكلفة الإصلاح رغم صعوبتها وأعبائها الثقيلة، وحرصه البالغ على قيام كافة الأجهزة والمسئولين بالدولة ببذل أقصى الجهد لتخفيف تلك المعاناة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد البريطاني أكدوا خلال اللقاء تقديرهم لمصر، وحرصهم على تطوير العلاقات المصرية البريطانية في كافة المجالات. كما أعرب أعضاء الوفد عن إدراكهم العميق للتحول التاريخي الذي تمر به مصر حاليا، مشيدين بشجاعة اتخاذ القرارات الصعبة، ومؤكدين دعم بلادهم لمصر ومساندتها في تخفيف آثار هذا التحول على الشعب المصري.

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وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس أعرب في هذا الإطار عن تقديره للموقف البريطاني في دعم توصل مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا تطلع مصر لتطوير التعاون بين البلدين بما يحقق التفعيل الكامل لعلاقات الصداقة بين البلدين. كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على العمل بقوة على تذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلا عن مواصلة الحرب على الفساد وعدم التهاون مع كافة أشكاله، مع الاستمرار في جهود إنشاء بنية تحتية حديثة ومواكبة للتطور العالمي في قطاعات الكهرباء والنقل والطرق والتوسع العمراني والاتصالات.

كما أكد الرئيس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر في هذه المرحلة لتطوير التعليم، وتعويلها على زيادة حجم التعاون مع بريطانيا في هذا المجال، وبهدف إحداث طفرة نوعية في جودة التعليم التي يحصل عليها الطالب المصري وبحيث يواكب أعلى المستويات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إذ أكد الرئيس استمرار جهود مصر في مكافحة الإرهاب على عدة محاور تشمل، بالإضافة إلى المحور العسكري، معالجة الجذور الفكرية والثقافية للإرهاب والتطرف، من خلال تقديم خطاب ديني منفتح ومتسامح وممارسات فعلية على أرض الواقع تُعلي من قيم التعايش المشترك والمساواة وقبول الآخر.

وعرض الرئيس تطورات الجهود التي تبذلها مصر في تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، مؤكدا أن مصر تستند في مواقفها إلى مبادئ ثابتة وراسخة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ودعم وتقوية المؤسسات الوطنية، بهدف الحفاظ على مقدرات الشعوب ومصالحها العليا، ومشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً من أجل إيقاف إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال والمقاتلين.

وفي هذا السياق أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن تقديرهم لدور مصر المحوري في استعادة الاستقرار بالمنطقة خاصة في ظل ما تمر به من اضطراب وتوتر غير مسبوقين. كما أشاد أعضاء الوفد البريطاني بجهود مصر في مواجهة الإرهاب، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء عليه بشكل كامل.