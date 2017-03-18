الإصلاح والنهضة: هدفنا إنقاذ الشباب من الأفكار المتطرفة

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قال علاء مصطفى المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن الأمانة العامة للحزب تدرس تنفيذ عدد من فعاليات الإعداد القيادي في مراكز الشباب ومراكز إعداد القادة للوصول لأكبر قاعدة شبابية ممكنة.

وأكد مصطفى، في بيان له، اليوم، أن حزب الإصلاح والنهضة يرى أن من دوره كحزب اجتماعي يسعى لإعداد الشباب قياديا وتمكينهم في الواقع، أن يسنتقذ هؤلاء الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة التى تحاول استغلالهم لتحقيق أجندات تخريبية تهدف لهدم البنية المجتمعية في مصر.

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وأشار المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة إلى أن فعاليات الإعداد القيادي تتضمن عدد من دورات التنمية القيادية وإدارة المشروعات والأدوات المطلوبة لإعداد الشباب لسوق العمل.