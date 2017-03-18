أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الإصلاح والنهضة: هدفنا إنقاذ الشباب من الأفكار المتطرفة

Google+ Print
الإصلاح والنهضة: هدفنا إنقاذ الشباب من الأفكار المتطرفة الإصلاح والنهضة: هدفنا إنقاذ الشباب من الأفكار المتطرفة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علاء مصطفى المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن الأمانة العامة للحزب تدرس تنفيذ عدد من فعاليات الإعداد القيادي في مراكز الشباب ومراكز إعداد القادة للوصول لأكبر قاعدة شبابية ممكنة.

وأكد مصطفى، في بيان له، اليوم، أن حزب الإصلاح والنهضة يرى أن من دوره كحزب اجتماعي يسعى لإعداد الشباب قياديا وتمكينهم في الواقع، أن يسنتقذ هؤلاء الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة التى تحاول استغلالهم لتحقيق أجندات تخريبية تهدف لهدم البنية المجتمعية في .

شاهد أيضا

وأشار المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة إلى أن فعاليات الإعداد القيادي تتضمن عدد من دورات التنمية القيادية وإدارة المشروعات والأدوات المطلوبة لإعداد الشباب لسوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار