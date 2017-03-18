بالصور.. مديريات الأمن تبدأ تلقي طلبات حج القرعة

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كتب - إسلام عبد الخالق وشيماء رشاد وعلاء النجار

بدأت الأقسام والمراكز الشرطية التابعة لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بنظام القرعة.

وخلال جولته بعدد من المراكز والأقسام، شدد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، على ضرورة توافر أوجه الرعاية لمقدمي طلبات الحج، وتقديم الرعاية الخاصة للمسنين، وكذلك سرعة استقبال وتلقي طلباتهم وإنهاء الإجراءت الخاصة بهم.

كما طالب بضرورة زيادة أعداد الموظفين القائمين على تلقي طلبات الحج؛ لسرعة إنهاء الطلبات، على أن يكون ذلك تحت إشراف مأموري المراكز والأقسام الشرطية.

وفي محافظة بورسعيد بدأ تلقي طلبات حج القرعة أيضًا، عقب إعلان وزارة الداخلية عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم لحج القرعة بأقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات.

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واستعدت أقسام الشرطة لاستقبال المتقدمين من خلال إعداد لجان لتلقي الطلبات برئاسة مأموري الأقسام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتوفير سبل الراحة للمتقدمين وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الطلبات تقدم بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية أو الاتصال بالخدمة الصوتية، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، لافتة إلى أنه لن تقبل الطلبات في حالة التقدم لأداء الفريضة في أي نوع آخر "سياحة - تضامن".​

وبدأت مديرية أمن القليوبية في تلقي طلبات الحج، وأكد اللواء أنور سعيد، مدير الأمن توفير أماكن خاصة باستقبال المتقدمين للحج، مزودة بمقاعد للمواطنين، موضحًا أنه أعطى تعليمات مشددة بحسن استقبالهم وتيسير كافة المعوقات.



