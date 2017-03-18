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تحويل مسار 4 رحلات طيران بسبب سوء الأحوال الجوية

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تحويل مسار 4 رحلات طيران بسبب سوء الأحوال الجوية تحويل مسار 4 رحلات طيران بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

الكابتن إيهاب محيي الدين رئيس شركة الملاحة الجوية

كتب ـ طه عبيد:

أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة الأتربة في الهواء، لعدم استقرار حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات الساحلية، وتغيير مسار 4 رحلات طيران.

وقال الكابتن إيهاب محيي الدين رئيس شركة الملاحة الجوية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه تم تحويل مسار 3 رحلات كانت في طريقها لمطار الغردقة للهبوط بمطاريّ مرسى علم وشرم الشيخ، نتيجة لسوء الرؤية أمام قائدي الطائرات.

واستقبل مطار الأقصر، رحلة جوية كانت في طريقها إلى مطار أسوان قادمة من آثينا لانخفاض نسبة الرؤية بالمطار.

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