نقيب "محامين دمياط": نجاح الإضراب بنسبة 100%

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن نقيب المحامين في دمياط، ياسر أبو هندية، إن الإضراب الذي أعلنته النقابة العامة اليوم تضامنًا مع محامين المنيا الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن في القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء"، نجح داخل دمياط بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية بالمحافظة تتابع الوضع مع غرفة العمليات الرئيسية في القاهرة.

وأعلنت نقابة المحامين، الجمعة، إضرابًا لأعضائها عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على حبس 7 من المحامين بالمنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.

وقال مجدي سخي، وكيل أول نقابة المحامين، إن "الإضراب سيكون ليوم واحد فقط على مستوى الجمهورية السبت المقبل، تضامنًا مع المحامين المتهمين بقضية مطاي، بينما يستمر إضراب المنيا حتى إشعار آخر".

وأوضح سخي، في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الإضراب مُفعل بشكل مستمر إلى نهاية العام، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، في إشارة لمحكمة جنايات المنيا.