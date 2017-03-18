رينجرز يسحب سيارة هاني زادة.. والزمالك يرد

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سحب مسئولو فريق رينجرز النيجيري، سيارة هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة البيضاء، بعدما تم توفيرها له على مدار الأيام الماضية، وقال رئيس بعثة الفارس الأبيض، إنه لا توجد أية أزمات فى ذلك الأمر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة رينجرز النيجيرى، غدًا الأحد، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى سوف تستضيفها ولاية إينوجو النيجيرية.

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جدير بالذكر أن الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب، يوم الأحد الماضى، على رينجرز النيجيرى، فى المباراة التى أقيمت باستاد السلام، بأربعة أهداف مقابل هدف.