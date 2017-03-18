أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صن داونز والقطن وزاناكو.. أول المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال

Google+ Print
صن داونز والقطن وزاناكو.. أول المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال صن داونز والقطن وزاناكو.. أول المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حجز الثلاثي صن داونز الجنوب أفريقي، القطن الكاميروني، وزاناكو الزامبي مقاعدهم بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد التأهل في مرحلة دور الـ32 من البطولة.

كان الاتحاد الأفريقي قد أجرى تعديلا على نظام المسابقة لتنطلق مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16 للبطولة.

تجاوز صنداونز حامل اللقب منافسه كامبالا سيتي الأوغندي بعد التعادل اليوم السبت 1-1 خارج الأرض، والفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-11.

شاهد أيضا

وفي المقابل تعادل أيضا القطن الكاميروني خارج الأرض بنتيجة 1-1 أمام نادي كنابس سبور من مدغشقر، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في الكاميرون.

وتعادل زاناكو الزامبي في مباراة العودة على أرضه أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 0-0 ليتأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في تنزانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات