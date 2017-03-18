صن داونز والقطن وزاناكو.. أول المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حجز الثلاثي صن داونز الجنوب أفريقي، القطن الكاميروني، وزاناكو الزامبي مقاعدهم بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد التأهل في مرحلة دور الـ32 من البطولة.

كان الاتحاد الأفريقي قد أجرى تعديلا على نظام المسابقة لتنطلق مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16 للبطولة.

تجاوز صنداونز حامل اللقب منافسه كامبالا سيتي الأوغندي بعد التعادل اليوم السبت 1-1 خارج الأرض، والفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-11.

شاهد أيضا

وفي المقابل تعادل أيضا القطن الكاميروني خارج الأرض بنتيجة 1-1 أمام نادي كنابس سبور من مدغشقر، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في الكاميرون.

وتعادل زاناكو الزامبي في مباراة العودة على أرضه أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 0-0 ليتأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في تنزانيا.